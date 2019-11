Bargiggia su Ancelotti: “Ho già stravinto quando parlavo di insoddisfazione”

Paolo Bargiggia giornalista di Mediaset non si lascia sfuggire l’occasione e sui social scrive: “Ho già stravinto quando parlavo di insoddisfazione”.

Il riferimento è a Carlo Ancelotti, il tecnico del Napoli è nella bufera così come tutta la squadra che ha deciso di ammutinare e non rispettare la decisione della società di rientrare in ritiro dopo la sfida con il Salisburgo.

Il commento

“Per eleganza non commento…Ho già stravinto parlando per tempo di mister Ancelotti e della insoddisfazione montante di Aurelio De Laurentiis” questo il messaggio condito dalla scritto #ilgiochinoefinito. Paolo Bargiggia ha richiamato un pezzo di Gazzetta dello Sport, condividendo il suo pensiero attraverso i social network. Il riferimento del giornalista è chiaro al caos che sta scuotendo il Napoli in queste ore.