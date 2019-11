Gonfia la Rete – Possibile esonero per Ancelotti, la decisione ad Adl

Possibile esonero per Ancelotti, è questo uno dei rumors riportati dal sito Gonfia la Rete, dell’opinionista Mediaset Raffaele Auriemma.

Secondo questa indiscrezione Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di esonerare Carlo Ancelotti. Il tecnico, anche se pacatamente, aveva detto a chiare lettere di essere un disaccordo con il ritiro imposto dalla società. Ritiro che è stata la scintilla che ha innescato l’ammutinamento dei calciatori del Napoli.

Ipotesi esonero

Possibile esonero per Ancelotti, a riferirlo è sito Gonfia la Rete che scrive: “Secondo voci che circolano nelle ultime ore, pare che per fare la voce grossa e rimettere il gruppo ai suoi ordini, il presidente possa esonerare il tecnico Carlo Ancelotti”. In questo modo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe ribadire la sua leadership. Il tecnico ieri ha fatto ritorno a Castel Volturno, così come imposto dalla società ma si è sempre schierato contro la decisione del ritiro. Al momento quel che è certo è che Ancelotti non si dimette, a meno di clamorosi ripensamenti. In ogni caso De Laurentiis potrebbe prendere la decisione di esonerare il suo tecnico.

Quanto costa l’allontanamento?

In caso di esonero per Ancelotti il Napoli dovrebbe fare i conti anche con l’ingaggio che percepisce il tecnico di Reggiolo. Attualmente l’allenatore ha altri due anni di contratto e guadagna circa 5 milioni netti a stagione. Quindi l’allontanamento potrebbe costare caro alla società di De Laurentiis. La decisione definitiva non è stata ancora presa, ma sicuramente potrebbe arrivare nelle prossime ore, quando la società dovrà comunque prendere una posizione dopo quanto accaduto ieri sera. Al momento i calciatori ed il tecnico sono a Castel Volturno per l’allenamento, poi faranno ritorno a casa e quindi non resteranno in ritiro, così come imposto dalla società. Resta comunque la possibilità che Ancelotti possa guidare ancora il Napoli, dato che nonostante i disguidi c’è la volontà della società di tentare di ricucire il rapporto, per salvare almeno questa stagione.