Bargiggia: “Osimhen ha rifiutato il rinnovo con il Napoli. Ho una notizia su frattesi”

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, rivela nuovi dettagli sui movimenti del Napoli dal rinnovo di Osimhen a Frattesi.

Calciomercato Napoli. Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha annunciato che l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rifiutato una proposta di rinnovo contrattuale dal club partenopeo. Nel frattempo, il centrocampista Davide Frattesi si unisce all’Inter.

Parlando durante la trasmissione “Diretta Mercato” su 7 Gold, Bargiggia ha messo a punto la posizione di Osimhen: “Non ho notizie che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, abbia chiesto 180 milioni di euro per Osimhen, ma piuttosto 150 milioni. Questa cifra è certamente molto alta, ma decisamente inferiore a quanto riportato da altre fonti”.

Nel corso del suo intervento, Bargiggia ha svelato: “La proposta di rinnovo avanzata dal Napoli per Osimhen non è stata accettata dall’attaccante nigeriano. La mia sensazione è che non rinnoverà il contratto, ma siamo ancora al sei luglio e il mercato ha ancora molto tempo per evolversi“.

Bargiggia ha poi aggiunto che non solo il Bayern Monaco, ma anche Chelsea, Psg e Manchester United sono interessati al giocatore.

Il giornalista ha anche commentato la recente mossa dell’Inter per Davide Frattesi, precedentemente accostato al Napoli: “Il Napoli non ha sferrato l’assalto decisivo per Frattesi anche per ragioni tattiche. Dove avrebbe giocato il centrocampista nella compagine di Rudi Garcia? I partenopei sono coperti”.

Invece, Bargiggia ritiene che il Napoli sia più interessato a Maxime Lopez del Sassuolo, dato l’imminente addio di Diego Demme al club.

Con queste ultime notizie, il calciomercato estivo sembra destinato a scaldarsi ulteriormente, con tante storie ancora da sviluppare. Rimani connesso per ulteriori aggiornamenti.