Il Bayern attacca il Napoli: “Osimhen? De Laurentiis richieste folli”

L’interesse del Bayern Monaco per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, si scontra con le richieste economiche di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli. L’interesse del Bayern Monaco per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, si è scontrato con un ostacolo notevole: le richieste economiche del club partenopeo. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato che solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far muovere Osimhen durante questa finestra di mercato. Questa posizione ha suscitato sorpresa e stupore in Baviera.

Il presidente onorario e membro del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha espresso il suo disappunto a T-Online: “Con Osimhen potremmo programmare per quasi 10 anni. Le aspettative di incasso che ha il suo club sono però fuori da ogni logica. Il Bayern non fa operazioni del genere“.

Le parole di Hoeness evidenziano la visione di lungo termine del Bayern Monaco. Osimhen, 24 anni, è visto come un potenziale punto di riferimento per l’attacco bavarese per il prossimo decennio. Tuttavia, la valutazione del Napoli per l’attaccante nigeriano sembra aver bloccato qualsiasi possibile trattativa.

Osimhen è arrivato al Napoli nel 2020 in un affare da record per il club italiano, e da allora è diventato uno dei giocatori più importanti della squadra. In questa stagione, ha continuato a impressionare con le sue prestazioni, contribuendo con gol e assist decisivi.

L’interesse del Bayern Monaco per Osimhen evidenzia il calibro del giocatore e l’importanza che ha per il Napoli. Tuttavia, sembra che il club tedesco dovrà riconsiderare la propria posizione se vorrà aggiungere l’attaccante nigeriano alle proprie fila.

Sarà interessante vedere come si svilupperà questa storia durante la finestra di trasferimento. Per ora, sembra che Osimhen rimarrà a Napoli, a meno che non arrivi un’offerta stratosferica.