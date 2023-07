Il racconto dell’ex Napoli: “Giuntoli mi chiamò pezzo di m***a e mi colpì in faccia”

L’ex giocatore del Napoli, Jonathan De Guzman, ha svelato un aneddoto che vede per protagonista l’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli.

L’ex giocatore del Napoli, Jonathan De Guzman, ha svelato un particolare aneddoto che vede per protagonista l’allora direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli. L’episodio, risalente a qualche anno fa, racconta di come Giuntoli cercò di convincere De Guzman ad andarsene dalla squadra, culminando in una violenta lite.

Secondo il racconto dell’olandese, tutto ebbe inizio nello spogliatoio, quando Giuntoli lo apostrofò con parole offensive: “Ehi, pezzo di m…, vieni qui. Tu te ne andrai, l’hai promesso”. De Guzman replicò, negando di aver fatto alcuna promessa. Inaspettatamente, Giuntoli lo colpì in faccia, scatenando la furia del centrocampista. La situazione degenerò rapidamente, con sedie che volarono nello spogliatoio, finché il compagno di squadra Zuniga intervenne per separarli.

“Ero nello spogliatoio e Giuntoli mi disse: ‘ehi, pezzo di m…, vieni qui. Tu te ne andrai, l’hai promesso’. E io: ‘Non ho promesso niente’. E all’improvviso mi ha colpito in faccia. Sono impazzito, abbiamo iniziato a litigare, sono volate sedie, poi è arrivato Zuniga a separarci. Mi ha detto: prendi le tue cose e vai a casa“.