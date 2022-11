Bagni: “Il Napoli vincerà lo scudetto. Ho visto un ottimo calciatore da grande squadra”

Salvatore Bagni parla del Napoli: “La squadra di Spalletti vincerà lo scudetto“. Gli azzurri attualmente sono primi in classifica.

L’ex giocatore del Napoli ai microfoni di Tele A dice: “Il Napoli vincerà lo scudetto, lo dico da tempo e lo confermo. Anzi credo che vincerà con almeno 6 punti di vantaggio sulla seconda in classifica“. Attualmente il Napoli ha 8 punti di vantaggio sul Milan che ha pareggiato con la Cremonese nell’ultima giornata di Serie A. Inoltre in serata hanno frenato sia Roma che Atalanta.

Bagni poi aggiunge: “Durante la sfida con l’Empoli ho visto un giocatore davvero molto bravo. Sto parlando di Parisi. Aveva un cliente molto scomodo eppure ha giocato davvero molto bene, facendo la differenza nelle due fasi di gioco. Sono sicuro che possa essere un giocatore da grande squadra“.

Da tempo si parla di un interessamento di Parisi d parte del Napoli, con Giuntoli che lo ha seguito a lungo. Attualmente però il ruolo di terzino sinistro è più che coperto. Gli azzurri hanno in rosa sia Mario Rui che Olivera. Entrambi i calciatori stanno facendo molto bene, per questo sembra complicato che si vada ad intervenire su quella fascia. Anche se Parisi è ancora molto giovane e quindi può essere una prospettiva per il futuro.