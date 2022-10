Bagni dribbla Cassano: “Scappati di casa? Lavoro 21 ore al giorno, non ho…

Salvatore Bagni replica da gran signore ad Antonio Cassano che ancora una volta ha acceso la polemica sugli scappati di casa

Salvatore Bagni risponde ad Antonio Cassano con grande signorilità. Nei giorni scorsi, l’ex fantasista di Roma, Milan, Real Madrid e Bari aveva ripetuto a Striscia La Notizia, alla consegna del ‘Tapiro’ da parte dell’inviato Valerio Staffelli, il suo pensiero sui calciatori del Napoli di Diego Armando Maradona, quello che vinse il primo scudetto: “Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità. Si sono offesi perché li ho chiamati degli ‘scappati di casa’? Tanto dopo un giorno questi non li caga più nessuno: la verità è che erano scarsi…”.

La risposta elegante di Salvatore Bagni a Cassano

Lecitamente tutti gli ex scudettati si sono arrabbiati per le parole di Antonio Cassano che non smette di provocare. Tra questi sceglie il dribbling Salvatore Bagni che, ai microfoni di Si gonfia la rete su Tele A, non accende ancor di più il fuoro: “Quando mi hanno chiamato per commentare le parole di Antonio Cassano, ho detto: ‘Sentite, io lavoro 21 ore al giorno, non ho tempo per rispondere a Cassano’. Ci ha chiamato scappati di casa? Ha detto che Maradona ci ha fatto vincere da solo? Lo ringrazio, grazie a Diego abbiamo fatto meno fatica (ride, ndr). Siamo stati fortunati noi a giocare con Maradona, a differenza sua”. Risposta elegante di Bagni.