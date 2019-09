Auriemma: "Napoli, obiettivo primo posto a fine ottobre. Vi spiego tutto..."

Raffaele Auriemma ritiene che l’obbiettivo del Napoli sia il primo posto in classifica entro ottobre. Il giornalista analizza il calendario e spiega la situazione.







Raffele Auriemma, nel consueto editoriale su Sport Mediaset ritiene che il Napoli, possa centrare il primo posto entro ottobre. Auriemma analizza il calendario di Napoli, Juventus e Inter e spiega così la sua idea:

NAPOLI. PRIMO POSTO IN CLASSIFICA ENTRO OTTOBRE

“Ancelotti ha messo la Sampdoria nel mirino, la prima di 8 partite di campionato che potrebbero trasformarsi in una corsa in discesa per gli azzurri.

Cinque gare da giocare in casa (Sampdoria, Cagliari, Brescia, Verona e Atalanta) e altre 3 in trasferta (Lecce, Torino e Spal) con la prospettiva di scalare la classifica della serie A e centrare il primo posto in classifica entro la fine di ottobre.

Progetto ambizioso? Non tanto, se la squadra avrà risolto le disfunzioni in difesa sorte tra Firenze e Torino. Napoli con Il piede sull’acceleratore, perché adesso si presenta agli occhi della squadra anche la possibilità di fare il turnover, grazie ad un organico che Ancelotti reputa altamente affidabile, in virtù dei rinforzi arrivati sul mercato.

Ma ora tutta l’attenzione viene rivolta alla Sampdoria ed alle 7 gare successive, da vincere magari tutte, e capire come si comporteranno le altre due pretendenti al titolo.

L'occhio del Napoli è puntato anche al cammino di Juventus ed Inter, entrambe coinvolte in un calendario non esattamente morbido come quello del Napoli".







Auriemma aggiunge: “La Juventus oggi farà visita ad una Fiorentina che non vince dallo scorso 17 febbraio (in trasferta a Ferrara) mentre al Franchi il successo manca addirittura dal dicembre 2018, poi Madame avrà pure lo scontro diretto con l’Inter.

La stessa formazione nerazzurra, fino al termine di ottobre, giocherà tre partite non semplicissime: il testa a testa con la Juventus, il derby con il Milan e il match severo contro la Lazio.

Se il Napoli avrà guarito i suoi malanni, lo si vedrà già oggi nel match contro la Sampdoria. Una vittoria potrebbe diventare la molla per fare bottino pieno nelle 7 gare successive.

Chissà, magari a fine ottobre le polemiche e le critiche delle prime due gare di campionato potrebbero essere diventate un lontano ricordo“.