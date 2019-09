Il nuovo San Paolo pronto per i tifosi, ma mancherà una sorpresa

Kiss Kiss. Il San Paolo nuovo di zecca pronto per il Napoli. Mancherà una sorpresa per i tifosi. Ecco perchè

Il San Paolo nuovo di zecca pronto per Napoli-Sampdoria. Ci sarà anche un ufficio per Carlo Ancelotti. Mancherà una sorpresa per i tifosi.







Tutto pronto per Napoli-Sampdoria, la redazione sportiva di radio Kiss kiss ha raccontato le ultimissime sulle condizioni dell’impianto di Fuorigrotta a poche ore dalla prima partita casalinga degli azzurri:

“Tutto completato per quanto concerne gli spogliatoi, che sono pronti per la partita di stasera contro la Sampdoria di Eusebio Di Francesco.

Ci sarà anche un ufficio per Carlo Ancelotti, tutto nuovo di zecca, all’interno dell’impianto partenopeo. Questa la novità dell’ultim’ora svelata dall’emittente ufficiale del Napoli in vista dell’esordio in campionato delle ore 18″.







La redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli aggiunge: “Nonostante lo stadio sia stato migliorato. Contro la Sampdoria non ci sarà alcun gioco di luce prima della gara per i tifosi partenopei.

Molto probabilmente se ne riparlerà nelle prossime partite, quando i tifosi potranno ammirare dal vivo gli effetti speciali che avevano già contraddistinto le cerimonie di apertura e chiusura delle universiadi estive che si sono tenute nel vetusto impianto di Fuorigrotta”.