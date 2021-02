Sarà ballottaggio tra Victor Osimhen ed Andrea Petagna per il match di Semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli.

Victor Osimhen e Andrea Petagna si giocano un posto da titolare nel match di semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli. L’attaccante ex Spal da tempo sta compensando le assenze sia di Osimhen che di Mertens. Con il belga ancora fermo ai box per infortunio l’emergenza in attacco per il Napoli resta costante, anche perché il nigeriano non è ancora al meglio della condizioni fisica. Proprio in questo senso Il Mattino racconta un retroscena avvenuto ieri al centro sportivo di Castel Volturno tra Gattuso ed Osimhen: “Ieri Ringhio lo ha fatto sedere sul prato e si è fermato a lungo a parlare con l’attaccante. Anche le parole medicano e rafforzano. Gli ha spiegato che è normale giocare con un po’ di fastidio e che non deve preoccuparsi più di tanto perché non risulta guarito al 100 per cento“.

Se fosse per Gattuso non ci sarebbe il ballottaggio Osimhen-Petagna, dato che dopo tante partite consecutive il tecnico del Napoli vorrebbe puntare sul nigeriano è che sicuramente più fresco. Ma toccherà al “nigeriano decidere e ascoltare i sussulti della sua spalla: se dà l’ok, se dice che se la sente, potrebbe essere titolare domani con l’Atalanta. Se mostra ancora perplessità, riecco Petagna” scrive Il Mattino.