Incubo Covid 19 finito per Fabian Ruiz, può tornare tra i convocati

Fabian Ruiz centrocampista del Napoli è guarito dal Covid 19, si è allenato con la squadra. Può rientrare tra i convocati.

E’ pronto a tornare tra i convocati per Atalanta-Napoli, Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo di proprietà del Napoli è guarito dal Covid 19 che lo ha tenuto fuori per oltre tre settimane. Nella giornata di ieri al centro sportivo di Castel Volturno, Fabian Ruiz ha svolto l’intera seduta di allenamento col gruppo, certificando il suo ritorno a pieno titolo. A questo punto bisognerà valutare le sue condizioni fisiche, dato che lo spagnolo non si è allenato sul campo da gioco per tanto tempo.

Fabian Ruiz però rientrerà con ogni probabilità tra i convocati di Atalanta-Napoli match di Coppa Italia che vale l’accesso alla finale. Da capire se sarà gettato subito nella mischia dal primo minuto, magari in un modulo 4-3-3 che sembra più congeniale alle sue caratteristiche. Fino ad ora lo spagnolo è stato sempre ‘sacrificato’ in un centrocampo a due, spesso al fianco di Bakayoko, mettendo in mostra prestazioni non sempre all’altezza. Da qualche settimana, invece, Gattuso è ritornato al modulo con tre centrocampisti per cercare di dare maggiore equilibrio alla sua squadra in un momento in cui dalla difesa all’attacco c’è sempre un’emergenza da affrontare.