Ombra Mazzarri per Gattuso, ma ora serve solo serenità

Walter Mazzarri come possibile traghettatore per il Napoli qualora Gattuso dovesse fallire le sfide con Atalanta e Juve.

Tuttosport parla di Walter Mazzarri al posto di Gennaro Gattuso, la panchina del tecnico calabrese potrebbe saltare qualora non riuscisse a fare risultato con Atalanta e Juventus, lo scrive Tuttosport. “Pur apprezzando il lavoro di Gattuso, sarebbe complicato andare avanti con un gruppo squadra scosso dalla situazione di classifica e sprovvisto della personalità per reagire” scrive il quotidiano sportivo. E’ inevitabile che nel calcio, come in molti altri sport, i risultati facciano la differenza e Gattuso non è immune da questa legge non scritta. Nonostante tutto in questo momento trovare un traghettatore non sarebbe facile. Tuttosport fa sapere che Mazzarri sarebbe stato contatto per sostituire Gattuso. L’ex tecnico del Napoli ai tempi di Cavani e Lavezzi è stato individuato come l’uomo in grado di dare una scossa ed un’anima alla formazione partenopea, qualora le cose dovessero veramente precipitare.

Gattuso: le attenuanti

In questo momento si continua a parlare di grande rivoluzioni in casa Napoli, ma dalla società dovrebbero partire segnali di serenità perché la squadra deve affrontare partite decisive per le tre competizioni in cui il Napoli è ancora presente. Semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta, Sedicesimi di Europa League col Granada e corsa Champions League in campionato. Ora come non mai serve restare uniti e fare quadrato, anche a livello mediatico bisogna cercare di dare quanta più serenità ad un gruppo che non riesce proprio a trovarla. Invece l’ombra di Mazzarri ingombra la panchina di Gattuso e questo non fa di certo bene a nessuno.

Anche perché il tecnico calabrese qualche attenuante la può spendere. Basti pensare che Osimhen non è ancora rientrato in condizione dopo oltre due mesi di stop, Mertens è ancora fuori per infortunio. Inoltre Manolas rischia un mese di stop e Koulibaly è fuori per Covid 19. Praticamente Gattuso si dovrà giocare le sfide con Atalanta e Juve con una difesa in piena emergenza, insomma non una bella prospettiva.