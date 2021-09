Atalanta, Gasperini fa lo scaramantico: “Inter, Milan e Napoli per lo scudetto. Non noi”

Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha fatto da “pompiere” sui fuochi che parlano di Atalanta in lotta per lo scudetto, per il tecnico la cosa è tra tre squadre: “Inter, Milan e Napoli”.

GASPERINI: LO SCUDETTO SE LO GIOCANO INTER, MILAN E NAPOLI

“Sono passate 5 giornate, ma i valori sono già ben definiti con Inter, Milan e Napoli che sicuramente hanno qualcosa in più, inutile continuare a parlare di scudetto. Noi siamo nella fascia di Fiorentina e Torino, ma è chiaro che cercheremo di migliorare sperando qualcuno inciampi. E anche la Juve può risalire, noi dobbiamo recuperare umiltà e pensare partita dopo partita”.

INTER PROSSIMO AVVERSARIO DELL’ATALANTA

“Sono rimasti forti senza Lukaku e Hakimi, fanno parecchi gol su palla inattiva e hanno grandi qualità, noi dovremo cercare di limitarli e dargli fastidio. Abbiamo 10 punti ed è un buon bottino, ma ora arrivano scontri di difficoltà maggiore, ma non ci sono problemi sulla tenuta della squadra”. Sugli infortunati, in primis Muriel: “Speriamo di riuscire a portare Luis almeno in panchina in Champions League, per il resto l’unico problema riguarda Pessina: una contusione che speriamo di recuperare a breve”.