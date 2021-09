Napoli, infortunio Rrahmani, Spalletti sorride: Ecco le condizioni del difensore

Napoli in ansia per l’infortunio di Rrahmani, i controlli medici positivi per il difensore, vittima di vertigini dopo una pallonata al volto contro la Sampdoria.

Allenamento leggero stamattina per il Napoli primo in classifica, rientrato da Genova, dove ieri ha battuto per 4-0 la Sampdoria. In vista del match di domenica sera contro il Cagliari, i ragazzi di Spalletti impiegati ieri hanno svolto lavoro di scarico, mentre gli altri giocatori della rosa hanno fatto lavoro atletico e poi partitella.

INFORTUNIO RRAHMANI: L’ESITO DEGLI ESAMI

Nessun problema per Amir Rrahmani, che contro la Sampdoria aveva ricevuto una violenta pallonata al volto a fine primo tempo, era rimasto in campo, salvo poi dare forfait all’inizio della ripresa a causa di vertigini: il difensore kosovaro – fa sapere il Napoli – si è sottoposto questa mattina, presso la clinica Pineta Grande, a una visita neurologica e a esami diagnostici con il dottor Alfredo Bucciero, che hanno dato esito negativo. Terapie e lavoro in palestra invece per Stanislav Lobotka, alle prese con un problema muscolare a una coscia.