Alvino su Inter-Napoli: “Prova positiva, non apriamo processi inutili”

Il Napoli perde con l’Inter a San Siro ma resta primo in classifica con il Milan, la sconfitta fa scattare critiche sugli azzurri. La squadra per larghi tratti del match è apparsa quasi irriconoscibile. Soprattutto nel primo tempo gli uomini di Spalletti hanno sofferto molto, in particolare a centrocampo. Lo ha ammesso anche Spalletti al termine di Inter-Napoli, dicendo di essere arrabbiato. Il tecnico ha dovuto fare i conti con assenze importanti come Politano positivo al Covid, ma anche di Demme e Zanoli, tutti alle prese con il Coronavirus.

Carlo Alvino attraverso twitter ha commentato Inter-Napoli ed ha scritto: “Il campo ha detto Inter ma il Napoli non meritava di uscire sconfitto da questa partita. Al netto degli errori e di qualche prova incolore la prova della squadra (titolari e subentrati) è da considerasi positiva. Ora non apriamo processi inutili e guardiamo avanti con ottimismo“.

In realtà qualche processo si è già aperto, soprattutto sul web. Insigne è tra i giocatori più criticati. Il mancato rinnovo di contratto sta pesando molto in questo senso, anche perché il calciatore sembra non proprio lucidissimo a livello mentale. Critiche sono piovute pure su Lozano dopo le sue dichiarazioni. Il messicano contro l’Inter non ha offerto una grande prova. Proprio di Lozano si è parlato con Spalletti che ha dato una risposta piccata.