Lozano non incanta, un giornalista lo critica: la reazione di Spalletti

Luciano Spalletti ha esaminato Inter-Napoli, ma anche la prestazione di alcuni singoli calciatori come Hirving Lozano. Il messicano in questi giorni è stato al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni. Lozano ha detto di voler giocare in un grande club, snobbando il Napoli in qualche modo. Dopo le tante critiche il messicano ha corretto il tiro, chiarendo che le sue dichiarazioni erano state travisate. Il messicano è sceso in campo contro l’Inter ma non ha impressionato, come altri compagni di squadra. Lozano tornava da una trasferta molto lunga con il Messico ed ha giocato titolare solo perché Politano è positivo al Covid.

A fine gara Luciano Spalletti ha parlato di Inter-Napoli dicendo di essere arrabbiato. Durante la conferenza stampa uno dei giornalisti gli ha chiesto della scelta di Lozano, facendo capire che il giocatore non aveva impressionato: “Ho scelto Hirving Lozano e non Eljif Elmas, perché Lozano è un esterno d’attacco, mentre il macedone è un trequartista che può adattarsi perché sa fare tutto. Non le è piaciuta la prestazione di Lozano? Glielo dirò nella prossima riunione” ha detto Spalletti. Resta la prestazione sotto tono del messicano, così come quella di Insigne che ha ricevuto molte critiche attraverso il web.