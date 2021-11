Inter-Napoli: da San Siro pioggia di cori contro i napoletani, nell’indifferenza totale

Cori contro i napoletani durante Inter-Napoli, sono stati scanditi per tutta la partita senza che l’arbitro intervenisse. Nessun richiamo, nessuno sembra abbia sentito, sicuramente non l’arbitro di Inter-Napoli. Eppure durante la partita dalla Curva Nord dello stadio San Siro sono piovuti cori contro i napoletani. Una vergogna assurda, un’ignoranza becera e senza alcun senso i cori di discriminazione territoriale che arrivano dalla ‘civilissima’ Milano. Ma non è la prima volta che arrivano questi contro i partenopei, solo per citare questa stagione si sono sentiti ad Udine cori osceni contro i partenopei, così come in altri stadi della Serie A. Anche quando il Napoli non gioca si sentono cori discriminatori.

Cori contro i Napoli: cosa è successo durante Inter-Napoli

La deriva senza fine dell’ignoranza italiana questa volta tocca la Curva Nord di San Siro. Durante Inter-Napoli alcuni tifosi hanno intonato cori contro i napoletani: “Vesuvio lavali col fuoco” e “Vesuvio erutta Napoli distrutta“. Parole che inneggiano alla morte di un popolo. Ma a San Siro la discriminazione è di casa, basti ricordare i cori razzisti contro Koulibaly del 2018, con il difensore che fu anche espulso per la sua reazione. La piaga della discriminazione, territoriale e razziale, in Italia sembra non toccare mai il fondo.