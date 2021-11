Zanoli positivo al Covid 19: il comunicato ufficiale del Napoli

Alessandro Zanoli positivo al Covid 19, lo comunicato il Napoli che alle ore 18 sfida l’Inter allo stadio San Siro di Milano. La società azzurra è estremamente attente per quanto riguarda la prevenzione del contagio, così dopo la positività di Politano al coronavirus, ha svolto un altro giro di tamponi. “La SSCN comunica che a seguito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte, il calciatore Alessandro Zanoli è risultato positivo al Covid-19. Zanoli aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose” comunica ufficialmente il Napoli attraverso i propri profili social ed aggiunge: “Il calciatore resterà in isolamento mentre il resto dei componenti del gruppo squadra, tutti negativi, prenderanno regolarmente parte alla partita contro l’Inter“.

Dunque un altro problema per Luciano Spalletti, ma in generale un motivo di apprensione in più per il gruppo squadra. Attualmente Politano, Demme e Zanoli sono positivo al Covid 19. Nella giornata di ieri non sono mancate le polemiche sul viaggio di Politano in Francia, dopo che al suo rientro è risultato positivo al coronavirus. Intanto Spalletti perde un altro giocatore che poteva essere un aiuto durante la gara con l’Inter.