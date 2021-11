Inter-Napoli: le ultime di formazione di Sky, Elmas-Lozano risolto il dubbio. Sopresa in attacco Inzaghi

Inter-Napoli la redazione di Sky Sport dà le ultime notizie sulle formazioni che scenderanno in campo per la sfida di San Siro. Gli azzurri devono fare a meno di tre giocatori a causa del Covid 19. Matteo Politano è risultato positivo nei giorni scorsi, nelle ultime ore anche Zanoli si è dovuto fermare per coronavirus, a questi si aggiunge Demme.

Napoli: formazione contro l’Inter

Luciano Spalletti ha la formazione praticamente già fatta. L’unico dubbio era il sostituto di Politano, con il ballottaggio tra Lozano ed Elmas. Il tecnico del Napoli non può contare su Ounas infortunato. Il messicano arriva da15 mila chilometri di trasferta con la sua Nazionale, ma sarà proprio Lozano a giocare titolare contro l’Inter secondo Sky Sport.

Ecco la formazione del Napoli: Ospina; Di Lorenz, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore Spalletti.

Inter: Correa titolare col Napoli

Problemi di formazione li ha anche Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter deve fare a meno di Sanchez e De Vrij a causa di infortunio. Inoltre Dzeko non è al meglio e resterà in panchina, anche perché i nerazzurri giocano una partita fondamentale in Champions League. Al posto del bosniaco, acciaccato in Nazionale, giocherà Correa al fianco di Lautaro Martinez che pure ha subito un piccolo infortunio con l’Argentina.

Formazione Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmina, Barella, Brozovic, Clahanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.