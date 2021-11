Inter-Napoli: le formazioni ufficiali. Spalletti lancia Lozano dal primo minuto

Se i nerazzurri puntano a ridurre il distacco dai cugini da sette a quattro punti, i partenopei hanno la ghiotta opportunità di riprendersi la vetta solitaria e inscenare una sorta di fuga che alimenterebbe le speranze di Scudetto.

Sfida del cuore per Luciano Spalletti, che a Milano ha lavorato in un biennio dalle emozioni intense e contrastanti: dalla gioia per il ritorno in Champions League al famigerato caso Icardi, gestito in maniera impeccabile nonostante i rischi di sfaldamento. Luciano SPalletti privo dei positivi Demme e Politano, oltre a Ounas, vittima di un’elongazione del retto femorale, punta su Lozano dal primo minuto.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Napoli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen.​