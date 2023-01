Alvino: “Napoli-Zaniolo, ho una notizia certa. De Laurentiis ha dato un segnale”

Zaniolo-Napoli: Carlo Alvino svela la verità dietro i rumors di calciomercato che vorrebbero il calciatore della Roma nel mirino di Giuntoli.

Il calciomercato del Napoli è sempre un argomento caldo per i tifosi e gli appassionati di calcio. Recentemente, ci sono stati molti rumors riguardanti il possibile trasferimento del giovane talento Nicolò Zaniolo dalla Roma alla squadra azzurra. Tuttavia, il giornalista Carlo Alvino, ha chiarito la situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Napoli interessato a Zaniolo? Non ci ha mai pensato e non ci pensa neanche in questi giorni, non rientra nel range dei calciatori che piacciono a Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti”, ha dichiarato Alvino.

Inoltre, ha aggiunto che: “Il Napoli ha dato un segnale, prende calciatori utili e funzionali al sistema di gioco e alla linea comportamentale”

Queste dichiarazioni chiariscono che, al momento, non ci sono possibilità concrete di un trasferimento di Zaniolo al Napoli. Tuttavia, il calciomercato è in continua evoluzione e nulla può essere escluso con certezza fino alla chiusura delle sessioni di trasferimento. I tifosi del Napoli possono quindi attendere ulteriori sviluppi su questa situazione e continuare a seguire gli sviluppi del calciomercato per scoprire se ci saranno nuovi colpi di scena.