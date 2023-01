Kvaratskhelia lavora anche nel giorno libero: vuole Napoli-Roma, ecco le sue condizioni fisiche

Kvicha Kvaratskhelia vuole giocare Napoli-Roma, il georgiano si è allenato a Castel Volturno anche durante il giorno libero.

Il Napoli riprende oggi gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. Spalletti dopo la vittoria con la Salernitana ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra, che come gli altri club di Serie A ha dovuto vivere un tour de force dal 4 gennaio in poi.

Spalletti ora avrà a disposizione cinque giorni per poter allenare in tutta serenità la squadra, in vista della partita con la Roma. La squadra di Mourinho con un Dybala in grande spolvero, 10 gol e 5 assist fino ad ora, vuole consolidare il quarto posto in classifica, liberato dopo la penalizzazione alla Juve.

Napoli-Roma: c’è Kvaratskhelia

Spalletti a Castel Volturno ritroverà anche Kvaratskhelia, che non ha giocato la partita con la Salernitana, non rientrando nemmeno tra i convocati. L’influenza è passata ed il giocatore ha recuperato pienamente le forze, dopo una settimana quasi senza allenamenti.

Kvaratskhelia vuole giocare Napoli-Roma e si è allenato anche durante il giorno di riposo per recuperare al meglio la condizione fisica. Secondo quanto scrive Repubblica agli allenamenti hanno partecipato anche Juan Jesus e Demme, altri due calciatori che sono stati fuori dalla trasferta di Salerno.

Con la Salernitana al posto di Kvaratskhelia ha giocato Elmas. Il macedone ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa (5 gol fino ad ora in stagione) ed ha sostituito egregiamente il georgiano durante l’infortunio prima della pausa per i Mondiali.

Non è escluso che Elmas possa essere di nuovo titolare con la Roma, ma non al posto del georgiano, bensì al posto di Zielinski apparso non in grande forma.