Napoli: il terno di Kvaratskhelia, il georgiano è super

Kvicha Kvaratskhelia alla sua prima stagione in Serie A sta facendo vedere grandi cose, con prestazioni di altissimo livello.

Sono numeri straordinari quelli di Kvicha Kvaratskhelia che ha messo a segno in Serie A 7 gol, 7 assist e ha creato 25 occasioni pericolose. Statistiche di altissimo livello se si pensa che il georgiano ha saltato anche 4 partite per infortunio e che ha solo 21 anni ed è alla sua prima stagione in uno dei top campionato europei.

Anche Gazzetta esalta Kvaratskhelia e scrive: “Salta l’avversario con facilità, scombina le linee avversarie e semplifica ogni azione. Averlo preso a un prezzo accessibile è un merito, non una colpa“.

Kvaratskhelia le condizioni fisiche

Il georgiano non ha disputato Salernitana-Napoli a causa di un attacco influenzale molto forte. Kvaratskhelia, però, si è allenato anche durante il giorno di riposo, con la voglia di rientrare in campo già per Napoli-Roma sfida della 20sima giornata che è in programma domenica 29 gennaio alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Sarà una partita importantissima, anche in virtù dell’ultima sconfitta dell’Inter che ha perso con l’Empoli, mentre il Milan gioca questa sera con la Lazio allo stadio Olimpico. A meno tredici punti c’è anche la Roma di Mourinho, che con la penalizzazione della Juve si ritrova in piena lotta per il quarto posto.