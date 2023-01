Di Lorenzo giocatore universale: Spalletti come Guardiola con Cancelo

Giovanni Di Lorenzo è diventato un giocatore universale con l’aiuto di Luciano Spalletti, Gazzetta lo paragona a Cancelo.

Il gol messo a segno da Di Lorenzo alla Salernitana fa accendere i riflettori sul capitano della Serie A. Gazzetta sottolinea il lavoro di Luciano Spalletti nella crescita del giocatore che già negli anni precedenti era indispensabile per qualsiasi tecnico. Il lavoro del tecnico del Napoli viene paragonato a quello fatto da Pep Guardiola al Manchester City con Joao Cancelo.

Più volte Spalletti ha esaltato Di Lorenzo durante le interviste, lo ha fatto anche dopo Salernitana-Napoli. Merito di un impegno costante del capitano del Napoli, che con i nuovi movimenti entra di più nel campo e si prende anche responsabilità di rifinitura e finalizzazione.

Fantastico quell’assist per Osimhen, con l’attaccante nigeriano che aveva siglato un gol favoloso poi annullato dal Var per un fuorigioco millimetrico.

Spalletti come Guardiola: Di Lorenzo come Cancelo

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Ha imparato a modularsi come centrocampista. Non è raro che si accentri e da lì premi l’inserimento di un compagno con una palla filtrante o un traversone. Sia Di Lorenzo sia Mario Rui salgono e non è facile decodificarne le intenzioni: si allargano o si accentrano? Il dubbio semina esitazioni negli avversari“.