Napoli, cambia tutto in difesa: i due nomi bocciati e il nuovo piano

Il club azzurro vuole un centrale in prestito che accetti il ruolo di alternativa. Scartati i profili dalla Premier League.

Il Napoli ridisegna le strategie per il mercato di gennaio nel reparto difensivo. Secondo quanto emerso da Castel Volturno, il club azzurro avrebbe definitivamente abbandonato le piste che portano a Radu Dragusin e Jakub Kiwior.

L’inviato di Radio Marte, Pasquale Tina, ha fatto chiarezza sulla situazione nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’: “Il Napoli vuole un difensore a gennaio, però lo vuole in prestito. Cerca qualcuno che capisca bene quale dovrà essere il suo ruolo nel gruppo, ovvero quello di semplice alternativa, seppur la prima alla coppia centrale, perché Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno non si toccano”.

La strategia del club partenopeo escluderebbe quindi diversi profili seguiti in precedenza. “No a Milan Skriniar, ed anche Jakub Kiwior e Radu Dragusin non fanno al caso degli azzurri”, ha precisato Tina, “giocano poco in Premier League, rispettivamente all’Arsenal e al Tottenham, ed hanno bisogno di maggiore minutaggio, mentre non avrebbero la titolarità assicurata nella squadra di Antonio Conte, che ha già due centrali di riferimento e cerca delle riserve”.