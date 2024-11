SKY – Napoli, su Skriniar e Fagioli: Ecco come stanno le cose

Luca Marchetti fa il punto sul mercato azzurro: si cerca un centrale in prestito dall’estero. Escluso l’arrivo di Fagioli.

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per la difesa nella finestra di gennaio. L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha delineato le strategie del club partenopeo per la sessione invernale.

Secondo il giornalista, la priorità del Napoli è chiara: “Serve un centrale che sappia stare in panchina ma che sia più pronto ed affidabile di chi adesso è in rosa. La ricerca è orientata verso un prestito, puntando su difensori che trovano poco spazio all’estero”.

Tra i profili monitorati spicca il nome di Jakub Kiwior: “È sicuramente uno dei nomi che il club azzurro segue con attenzione. Ha il profilo giusto e conosce già il campionato italiano. La sua duttilità è un elemento che il Napoli cerca, preferendo giocatori che sappiano agire in più ruoli”.

Marchetti ha invece escluso categoricamente la pista Milan Skriniar: “Non è lui il profilo ricercato, per mille motivi: economico e non solo. Potrebbe giocare più a Napoli che a Parigi, ma il club cerca un’opportunità diversa”.

Chiusa anche la porta per Nicolò Fagioli: “È difficile pensare che il Napoli voglia un centrocampista, considerando che già Folorunsho fatica a trovare spazio. Con Lobotka e Gilmour in rosa, il club non farà investimenti in quel ruolo”.