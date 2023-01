Sassuolo, Carnevali: “Dispiace per la Juve ed i 15 punti”

Giovanni Carnevali amministratore delegato del Sassuolo parla a Dazn della penalizzazione della Juve: “Dispiace per i 15 punti“.

Il calcio italiano è stato scosso dalla recente notizia della penalità di 15 punti inflitta alla Juventus in seguito all’inchiesta sulle plusvalenze. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha espresso il suo dispiacere per quanto successo ai bianconeri, sottolineando come questa vicenda sia dannosa per il sistema calcistico nazionale.

“Mi dispiace, fa male per il nostro sistema. Speriamo che possa dare la possibilità di ripartire, come calcio italiano siamo in difficoltà” ha detto Carnevali.

Carnevali ha inoltre dichiarato che il Sassuolo non ha alcuna responsabilità nell’inchiesta e che la società non ha nulla a che fare con i fatti accaduti. Tuttavia, è noto che il Sassuolo e la Juventus hanno sempre avuto una stretta relazione in sede di calciomercato, con diversi scambi e trasferimenti tra le due squadre negli ultimi anni.

In ogni caso, l’AD del Sassuolo ha espresso la speranza che questa vicenda possa essere l’occasione per il calcio italiano di ripartire e superare le attuali difficoltà.