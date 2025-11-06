6 Novembre 2025

Addio Rafa Leao: arrivata la decisione last minute | Per Allegri era troppo importante non avere un solista

Lorenzo Gulotta 6 Novembre 2025
leao-lapresse-napolipiu.com

Allegri ha deciso di valorizzare non solo il calciatore portoghese. E’ arrivata una decisione del tutto inaspettata.

In casa Milan è arrivata una sorpresa del tutto inaspettata. Spicca infatti la decisione che riguarda Rafael Leao, protagonista indiscusso degli ultimi anni rossoneri. Un cambiamento maturato solo all’ultimo istante, quando tutto sembrava già scritto. E adesso bisognerà capire come si evolverà la situazione.

Massimiliano Allegri, tornato con l’obiettivo di dare solidità e continuità, ha mostrato di voler puntare su una squadra più collettiva e razionale. Meno individualismi, più armonia tattica: questo sembra essere il filo conduttore della nuova filosofia. In questo contesto, il ruolo di Leao si ridisegna, non più come solista assoluto ma come parte di un insieme.

Il talento portoghese continua a essere amato dai tifosi per la sua imprevedibilità e le sue accelerazioni devastanti, ma qualcosa è inevitabilmente cambiato. È consapevole di quanto il calcio sia fatto anche di equilibri e adattamenti, e che ogni stagione porta con sé nuovi stimoli.

Nel frattempo, all’interno del gruppo rossonero, si respira una sensazione di rinnovamento. C’è chi prende maggiore spazio, chi si assume nuove responsabilità, e chi raccoglie i frutti di un’annata vissuta con grande costanza. Le dinamiche cambiano, ma lo spirito resta unito.

Una scelta inaspettata

Anche fuori dal campo, le scelte tecniche lasciano tracce significative. Tutto il Milan, dopo annate altalenanti esclusa quella dello scudetto, sta cercando di rinnovarsi. E in questo nuovo schema anche il ruolo di Leao sta sempre più cambiando. Questi una modifica fisiologica visti gli ultimi campionato.

Dunque mentre si chiude un capitolo e se ne apre un altro, resta la sensazione di un gruppo che cresce nella consapevolezza. Leao rimane un volto simbolo, ma inserito in un contesto che privilegia la coralità e la visione collettiva. 

Cambiamento: niente MVP per Leao

Nello specifico Mike Maignan  è stato eletto l’MVP del Milan nella vittoria per 1-0 contro la Roma. Il portiere francese è stato protagonista assoluto con una prestazione da incorniciare, culminata nella parata decisiva sul rigore di Dybala all’82°. Dopo oltre un anno, il numero uno rossonero è tornato a essere determinante dagli undici metri, regalando al Milan tre punti pesantissimi.

Una ventata di fiducia in vista dei prossimi impegni. Per una volta, i riflettori non sono dunque su Rafael Leao ma sul muro francese che ha tenuto in vita la squadra nel momento più difficile. Maignan ha incarnato lo spirito del gruppo: concentrazione, carattere e sacrificio fino all’ultimo minuto.

