Corriere dello Sport: "Napoli, la rinascita di Elmas e la scoperta di Gutierrez: due certezze per Conte"

Corriere dello Sport: “Napoli, la rinascita di Elmas e la scoperta di Gutierrez: due certezze per Conte”

Due facce della stessa medaglia: esperienza e novità. Elif Elmas e Miguel Gutierrez sono stati, insieme al solito Anguissa, i protagonisti più luminosi della serata europea del Napoli. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i due hanno rappresentato «un tocco d’azzurro nel cielo grigio» della Champions, ma anche una risposta concreta dal mercato. Acquisti affidabili, pronti a dare respiro e profondità alla rosa, perfettamente in linea con le rotazioni richieste da Antonio Conte per alleggerire i carichi di lavoro e prevenire infortuni.

Nel dettaglio, Fabio Mandarini evidenzia sul Corriere dello Sport la crescita costante di Miguel Gutierrez, classe 2001, prodotto del vivaio del Real Madrid, alla sua prima esperienza lontano dalla Spagna. Il laterale mancino è arrivato a Napoli dal Girona dopo un’operazione alla caviglia destra eseguita in estate, ma una volta ritrovata la condizione ha saputo conquistare spazio e fiducia. L’esordio da titolare a San Siro contro il Milan, le successive prove contro Sporting, Como ed Eintracht confermano la bontà dell’investimento: otto presenze e 353 minuti complessivi, con qualità e continuità in entrambe le fasi.

Come ricorda ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, l’acquisto di Gutierrez porta la firma di Mauro Manna, che lo ha seguito sotto traccia per mesi prima di chiudere l’operazione. Oggi il giocatore è in piena corsa per un posto da titolare: Spinazzola è alle prese con problemi muscolari e la sfida con Olivera resta apertissima.

Sul fronte opposto, Elmas ha confermato la sua straordinaria duttilità. Il macedone, rientrato in prestito e già protagonista dello scudetto 2023, è tornato ai livelli migliori: multiruolo, duttile e prezioso. Come spiega Fabio Mandarini nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, contro il Como ha agito da finto play, mentre in Champions ha ricoperto più ruoli, da mezzala a esterno, sia a destra che a sinistra. In coppia con Gutierrez, è stato il più pericoloso e propositivo della squadra.

Entrambi rappresentano oggi due risorse chiave per Conte: uno, Gutierrez, è la sorpresa della fascia sinistra; l’altro, Elmas, il jolly ritrovato capace di interpretare qualsiasi ruolo. E nel frattempo, sullo stesso versante, cresce anche Lang, che sta guadagnando minuti e fiducia in attesa del ritorno al gol.

Il Napoli ritrova così una certezza: la profondità della rosa può davvero fare la differenza.

Corriere dello Sport: “Napoli, la rinascita di Elmas e la scoperta di Gutierrez: due certezze per Conte”

Corriere dello Sport: “Napoli, solidità ritrovata ma attacco spuntato: sei partite senza gol dagli attaccanti”

BREMER OUT FINO A MARZO: la ricaduta lo terrà fuori altri 6 mesi | Peggio di un crociato saltato

“CONFERMIAMO LA FRATTURA” | Fantallenatori in lacrime: la diagnosi è una mazzata per Orsolini

Walter Mazzarri torna in Serie A: squadra ideale per il suo iconico 3-4-2-1 | Contratto di 6 mesi

