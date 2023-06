Adam Ounas verso il Qatar: Percentuale sulla Vendita al Napoli

Adam Ounas, attaccante del Lille, potrebbe presto trasferirsi al club di Doha, Al Sadd. Il Napoli riceverà una percentuale sulla vendita.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’esterno d’attacco algerino, Adam Ounas, potrebbe fare i bagagli e lasciare il Lille dopo una sola stagione per trasferirsi in Qatar, con il Napoli pronto a beneficiare di una percentuale sulla vendita.

OUNAS DIREZIONE QATAR: ACCORDO VICINO CON AL SADD

Secondo quanto riferisce il noto giornalista francese Samir Djabali, Ounas sarebbe vicino a concludere un accordo con l’Al Sadd, squadra di Doha. Questo spostamento avviene dopo che l’attaccante ha trascorso una sola stagione con il Lille, dopo aver lasciato il Napoli il 1° settembre 2022.

NAPOLI , PERCENTUALE SULLA VENDITA DI OUNAS

In un accordo precedente tra Napoli e Lille, il club italiano ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, che si stima essere circa il 40%. Pertanto, se l’accordo con l’Al Sadd dovesse andare a buon fine, una buona fetta della cifra incassata dal Lille per il trasferimento di Ounas finirà nelle casse della società azzurra.

Questo potrebbe essere un vantaggio significativo per il Napoli, poiché il calciomercato si riscalda in vista della nuova stagione. Continuate a seguire le nostre notizie per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità del calciomercato.