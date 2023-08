ULTIMISSIMA- Accordo vicino tra Lozano e Los Angeles FC: triennale da 20 milioni

Hirving Lozano avrebbe raggiunto un principio di accordo con i Los Angeles FC sulla base di un triennale da 20 milioni di euro. Resta da limare la distanza col Napoli sulla cifra del trasferimento.

Calciomercato Napoli. Ci siamo per l’addio di Hirving Lozano al Napoli. Stando alle ultimissime indiscrezioni raccolte da TMW, l’esterno messicano avrebbe raggiunto un principio di accordo con i Los Angeles FC sulla base di un contratto triennale da 20 milioni di euro lordi a stagione.

Manca dunque solo l’intesa definitiva tra i club: il Napoli chiede 15 milioni per il cartellino del Chucky, mentre al momento l’offerta degli americani si ferma a 10 milioni. La distanza di 5 milioni appare colmabile e una fumata bianca è attesa nelle prossime ore.

Lozano è pronto a dire sì alla corte dei Los Angeles FC, forte di un ingaggio faraonico che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati dell’intera MLS. Dopo tre stagioni con più ombre che luci, il messicano saluterà quindi Napoli per iniziare una nuova avventura Oltreoceano.

L’intesa contrattuale è stato il passo decisivo per sbloccare una trattativa che nelle ultime settimane stava rallentando per i dubbi del club partenopeo sulla congruità dell’offerta. Ora le parti sembrano aver limato ogni divergenza: Lozano vola verso la California, il Napoli incassa un discreto tesoretto da reinvestire sul mercato. DemLaurentiis avrebeb individuato il spstituto di Lozano, si tratta di Johan Bakayoko, belga, anni 20, ala destra di piede mancino del PSV, per il quale ci sarebbe già contatti avanzati.