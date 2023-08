Il CDS conferma: Napoli, idea Bakayoko per il dopo Lozano, avviati i contatti con il PSV -VIDEO

Il Napoli punta il talento del PSV Johan Bakayoko per sostituire Hirving Lozano, in partenza verso la MLS: già avviati i contatti con gli agenti.

Calciomercato Napoli. Il Napoli guarda in Olanda per il possibile dopo Lozano. Nel mirino della società partenopea. Secondo il Corriere dello Sport, la società partenopea sta seriamente considerando Johan Bakayoko, esterno offensivo classe 2003 del PSV Eindhoven. La notizia è stata lanciata in questa ore dai media belgi.

Il messicano Lozano è in procinto di trasferirsi ai Los Angeles FC, con il contratto in scadenza nel 2024 e senza prospettive di rinnovo. Il Napoli si sta dunque muovendo per individuare un sostituto all’altezza.

Bakayoko, di nazionalità belga, è un’ala destra che predilige giocare a piede invertito sulla fascia mancina. Cresciuto nel vivaio del PSV, quest’anno ha collezionato 20 presenze e 5 gol in Eredivisie sotto la guida di Ruud Van Nistelrooy.

Stando alle indiscrezioni, il ds azzurro Meluso avrebbe già sondato il terreno contattando gli agenti del giocatore. L’operazione ricorda quella che 10 anni fa portò Dries Mertens al Napoli, sempre dal PSV.

Bakayoko può rappresentare un rinforzo di prospettiva per la batteria di esterni a disposizione di Spalletti. La sua tecnica, velocità e capacità realizzativa lo rendono un profilo interessante su cui investire per il futuro.

Il Napoli è al lavoro per assicurarsi uno dei migliori talenti del campionato olandese. L’addio di Lozano spinge il club azzurro ad anticipare i tempi, puntando su Bakayoko come potenziale crack della fascia destra.