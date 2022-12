Zhang: “Cinque euro per il mercato” i tifosi: “Vattene” – il video che indigna i supporters

I tifosi dell’Inter contro Steven Zhang, il presidente dei nerazzurri e della galassia Suning contestato dai supporters.

Stanno facendo il giro le parole di Steven Zhang che alla festa dell’Inter è stato protagonista di un curioso siparietto. “All’uscita lasciate tutti per favore 5 euro sul tavolo. Saranno soldi che serviranno a Piero (Ausilio ndr.) per il mercato invernale“. Non è mancata la risposta di Ausilio che gli ha detto: “Sono 7 anni che sei in Italia e ancora non parli italiano” con una sonora risata da parte di tutti i presenti.

Zhang nuovi debiti per tenersi l’Inter

Ma sui social è scoppiato il #Suningout con migliaia di utenti che stanno pubblicando il video del presidente dell’Inter in discoteca che festeggia, mentre la squadra deve fare i conti con tantissimi debiti e la difficoltà di Marotta di operare sul calciomercato. Tanto che si parla ancora della cessione di Skriniar a fine stagione per far quadrare il bilancio. Secondo quanto scrive oggi Gazzetta dello Sport il presidente dell’Inter è al lavoro per rifinanziare il debito da 295 milioni di euro più gli interessi fissati al 12% in scadenza a maggio 2024 con il fondo statunitense Oaktree oppure con un altro partner.

Il tutto mentre Lotito è riuscito a far inserire nella manovra un provvedimento estremamente iniquo a cui si erano opposti sia Giorgetti che Abodi. Le società sportive, le squadre di Serie A, potranno spalmare in sessanta comode rate nei prossimi cinque anni i milioni di tasse non pagate con la scusa del Covid, con solo una piccola mora del 3% e nessuna sanzione penale o sportiva.