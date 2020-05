Warzone – Ecco il settaggio del Grau di Savyultras90

Il settaggio del Grau di Savyultras90 in Warzone è richiesto da tanti utenti del web, lo streamer ha pubblicato le info sul profilo instagram: Marco Filograsso.

Qual è il settaggio del Grau usato da Savyultras90 in Warzone? Una domanda che fanno in tanti e la cui risposta si può trovare facendo un rapido giro su instagram. Al profilo personale dello streamer Marco Filograsso si possono trovare i settaggi delle principali armi utilizzate su Call of Duty nella modalità Battle Royale.

Sul suo profilo si può trovare l’M4 che è stata l’arma che forse lo ha reso più famoso, ma poi si può trovare anche il Grau ed il fucile d’assalto Kilo 141. A queste si aggiungono il fucile da cecchino Hdr e recentemente è stato aggiunto anche l’MP7 arma che Savyultras sta utilizzando recentemente in combinazione con il fucile da cecchino.

Settaggio Grau Sayultras ecco le specifiche

Tra le armi preferite del campione italiano e uno dei più apprezzati streamer, che quotidianamente gioca sul suo canale Facebook, c’è anche il lanciatore. Arma che ha messo da parte in questo momento, ma che è sicuramente uno dei fiori all’occhiello del gamer pugliese.

Per conoscere il settaggio del Grau di Savyultras90 sarà possibile collegarsi al suo profilo instagram: Macro Filograsso. Ma in questo articolo vi anticipiamo alcune delle specifiche dell’arma. La volata utilizzata è il silenziatore monoblocco, mentre il sottocanna è quello da commando. Il caricatore è da 60 colpi. Ma per conoscere tutti i dettagli basterà collegarsi ad instagram e dare un’occhiata alle storie, dove si possono trovare anche i vari settaggi per la sensibilità del joypad in fase di mira. In questo modo chiunque voglia cercare di riprodurre il suo modo di giocare, potrà farlo. Intanto si rinnova l’appuntamento quotidiano su facebook con live streaming di Warzone ma anche con video dedicati.