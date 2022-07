“Voglio Koulibaly alla Juve entro fine settimana”, i tifosi bianconeri convinti di essere al centro del mondo

Kalidou Koulibaly è uno degli uomini mercato del Napoli. Il club azzurro sta provando a rinnovare il contratto con il giocatore ma fino ad ora non ha trovato ancora l’accordo. Secondo le ultime notizie De Laurentiis e Koulibaly avranno un confronto a Dimaro in settimana, un faccia a faccia necessario per chiudere definitivamente il discorso in un senso o nell’altro. Il calciatore, legittimamente, si guarda intorno anche perché le offerte di Chelsea e Barcellona gli darebbero la possibilità di giocare per grandi traguardi: vittoria del campionato e Champions League, insomma il sogno di tutti i calciatori. Ma c’è anche la Juve su Koulibaly, con i tifosi bianconeri che continuano a sognare il difensore.

Nonostante Koulibaly abbia più volte sbattuto la porta in faccia alla Juve, il popolo bianconero è ancora convinto di essere al centro del mondo. Come se nessun calciatore del globo possa resistere al fascino della Vecchia Signora. Sarà che gallina vecchia fa buon brodo, ma Koulibaly non vuole mancare di rispetto ai tifosi del Napoli. Inoltre se proprio deve scegliere di andare via, lo farà per un club che ha più possibilità di vincere la Champions League, dato che storicamente la Juve e la vittoria della massima competizione europea, non hanno un grandissimo feeling.

Ma c’è il mondo dei tifosi della Juve continua a crederci, sui social ci sono centinaia di post di supporters più che convinti che entro pochi giorni il difensore senegalese si unirà a Di Maria e Pogba. Resta il fatto che al momento i tifosi della Juve per vedere Koulibaly si possono andare a riguardare i gol che il senegalese gli ha rifilato nel 2018 e nel 2021.