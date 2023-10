VIDEO Verona-Napoli, l’asse Kvara-Politano è una meraviglia: il georgiano raddoppia

Nel match Verona-Napoli, l’intesa tra Kvaratskhelia e Politano porta al terzo gol: il georgiano raddoppia grazie all’assist del compagno.

Notizie calcio Napoli – L’asse Kvaratskhelia-Politano funziona a meraviglia in Verona-Napoli. Al 55′ minuto, è proprio una triangolazione tra i due esterni offensivi a portare al terzo gol del Napoli con il raddoppio personale di Kvaratskhelia.

Come si vede nel video, Politano sulla fascia destra è inarrestabile e serve un preciso assist al georgiano che, tutto solo in area, salta un avversario e trafigge il portiere del Verona per la seconda volta.

Una splendida azione corale degli azzurri che porta la firma dei due esterni, tra i migliori del match. Il georgiano Kvaratskhelia si conferma in stato di grazia e trascina la squadra con una strepitosa doppietta.

Il 3-0 mette in ghiaccio la partita e certifica la superiorità del Napoli, pronto a volare sempre più verso la testa alla classifica.

