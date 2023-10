Caos a Verona: tifosi del Napoli cacciati dalla tribuna dopo il gol di Politano

Durante Verona-Napoli, 4 tifosi napoletani sono stati allontanati con la forza dalla tribuna dopo il gol di Politano: spintoni e insulti ai giornalisti.

Notizie calcio Napoli – Durante la partita tra Hellas Verona e Napoli, uno dei match più attesi della Serie A, la tensione è esplosa in tribuna dopo il gol del napoletano Matteo Politano. Almeno quattro tifosi napoletani sono stati espulsi dalla tribuna centrale a seguito di una lite e spintoni.

Il Contesto del Match

Nella partita, il tecnico del Napoli Garcia ha puntato su Raspadori nel tridente offensivo, lasciando l’ex Simeone in panchina. Nel Verona, invece, Baroni ha optato per Djuric, con Hien ancora fuori per indisponibilità. Il match è stato vivace fin dall’inizio, con occasioni per entrambe le squadre e un gol di Politano che ha scatenato gli animi.

Lite e Spintoni

Poco dopo il gol di Politano, tifosi napoletani presenti in tribuna centrale sono stati coinvolti in una lite che ha visto anche l’intervento degli steward. La situazione è divenuta talmente tesa che i responsabili della sicurezza hanno deciso di espellere quattro tifosi napoletani dalla tribuna.

Insulti ai Giornalisti

L’atmosfera è ulteriormente degenerata quando alcuni tifosi hanno iniziato a insultare pesantemente i giornalisti presenti per la copertura dell’evento, con alcuni resoconti che menzionano addirittura degli sputi lanciati in direzione dei professionisti dei media.