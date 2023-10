CLASSIFICA – Il Napoli risale la classifica e aggancia la Juve in zona Champions

Il Napoli torna con una brillante vittoria ai danni del Verona. Gli azzurri agganciano Juve e Fiorentina in zona Champions.

Nel ritorno in campo dopo il recente confronto amaro con la Fiorentina, il Napoli ha dimostrato il suo valore espugnando il Bentegodi con un convincente 3-1 contro l‘Hellas Verona. La vittoria non solo ha rinnovato la fiducia della squadra, ma ha anche portato il Napoli a un brillante terzo posto in classifica, raggiungendo Juventus e Fiorentina nella corsa per un posto in Champions League.

Dopo una prestazione determinata, la squadra di Garcia ha dimostrato di essere pronta a lottare per i vertici della Serie A. Questi tre punti sono cruciali nel percorso del Napoli verso l’obiettivo di assicurarsi un posto nella prestigiosa competizione europea. Con la vittoria di Verona, il Napoli ha non solo dimostrato la sua forza sul campo, ma ha anche sottolineato il suo impegno a raggiungere traguardi importanti in questa stagione.

Di seguito la classifica aggiornata: