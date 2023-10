Fedele: “Garcia? Andava mandato via al fischio finale di Napoli-Fiorentina”

Il dirigente Enrico Fedele si è soffermato sulla gestione del presidente Aurelio De Laurentiis e sul tecnico del Napoli, Rudi Garcia.

In una recente intervista rilasciata a OttoChannel, Enrico Fedele, dirigente e opinionista, ha espresso le sue opinioni sulla gestione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e sul futuro della squadra azzurra sotto la guida di Rudi Garcia.

Fedele ha dichiarato: “Alla gestione economica di De Laurentiis devo dare dieci più, alla gestione tecnica invece dieci meno. Il presidente deve starsene un pochino a casa, lo scorso anno abbiamo vinto lo scudetto quando è stato lontano dalla squadra”.

L’ex agente dei fratelli Cannavaro ha criticato aspramente Garcia, definendolo un tecnico in grande confusione. Ha aggiunto: “Garcia? Temo che possa essere confermato se vince qualche partita, ma problemi torneranno comunque più avanti. Sono stati commessi errori troppo gravi, è un tecnico in grande confusione. Andava mandato via al fischio finale di Napoli-Fiorentina”.

Il Napoli ha recentemente riconfermato Rudi Garcia come allenatore della squadra. Le prossime tre partite saranno cruciali per il destino degli azzurri, che affronteranno Verona, Union Berlino e Milan nel giro di otto giorni.