VIDEO – Iodice prende in giro Garcia: “Hai preso un membro per il chiosco dell’acqua”

Peppe Iodice ha effettuato una telefonata immaginaria a Garcia dopo il pari col Genoa, prendendolo bonariamente in giro.

CALCIO NAPOLI. Non è tardata ad arrivare l’ironica reazione di Peppe Iodice al deludente pareggio del Napoli per 2-2 sul campo del Genoa. L’artista napoletano ha realizzato un esilarante video in cui effettua una telefonata immaginaria all’allenatore azzurro Rudi Garcia.

“Hai preso un membro per il chiosco dell’acqua” scherza Iodice, riferendosi bonariamente alla prestazione opaca del Napoli. Un siparietto divertente che ben rappresenta la delusione dei tifosi per il passo falso della loro squadra del cuore.

Dopo la sconfitta con la Lazio, il pari di Genova certifica le difficoltà degli azzurri di Garcia nel trovare continuità e nell’esprimere il gioco spumeggiante ammirato nella passata stagione. Starà ora al tecnico francese rigenerare il gruppo e ritrovare brillantezza.

Intanto, il video di Peppe Iodice spopola sul web tra i supporter partenopei, che ne apprezzano l’ironia sagace nel commentare l’andamento altalenante di questo Napoli in versione Garcia.