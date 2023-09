Auriemma: “Napoli Irriconoscibile. ADL trovi con urgenza Soluzioni”

Raffaele Auriemma, commenta il pareggio del Napoli contro il Genoa e sottolinea l’importanza di trovare soluzioni rapide.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli, campione d’Italia in carica, è diventato “irriconoscibile” secondo il giornalista Raffaele Auriemma. Dopo un pareggio contro il Genoa, Auriemma sottolinea l’importanza di trovare soluzioni in corsa per evitare un clamoroso fallimento stagionale.

Auriemma: “Napoli Diverso”

Il Napoli ha mostrato una performance lontana dalle aspettative nel pareggio contro il Genoa. “La squadra che ha stravinto lo Scudetto è diventata irriconoscibile,” afferma Auriemma. I calciatori sembrano persi in campo, costretti a interpretare un modo di giocare che non sembra loro familiare.

L’Importanza degli Attaccanti

Nonostante le difficoltà, il Napoli è riuscito a rimontare un 2-0 sfavorevole grazie agli exploit di Raspadori e Politano. Questo dimostra che la squadra ha ancora delle individualità di alto livello, ma il problema sembra essere più profondo e sistemico.

Evitare Conclusioni Precipitate

Auriemma avverte che sarebbe “sbagliatissimo” trarre conclusioni definitive in questo momento. Anche se il Napoli ha solo un punto in meno rispetto all’anno scorso, la situazione attuale richiede un’analisi più dettagliata.

La Necessità di Soluzioni Immediate

Per Auriemma, “individuare soluzioni in corsa per evitare un clamoroso fallimento stagionale rappresenta un obbligo per una società ambiziosa come il Napoli.” La squadra deve agire rapidamente per correggere il suo corso e soddisfare le aspettative dei tifosi e degli analisti.