Chi potrebbe sostituire Garcia in un futuro remoto? Ecco i papabili

Dopo una partita deludente contro il Genoa, si accendono i primi campanelli d’allarme per Rudi Garcia. Ecco gli allenatori che potrebbero sostituirlo alla guida del Napoli.

CALCIO NAPOLI. La quarta giornata del campionato potrebbe sembrare troppo presto per parlare di esonero, ma per Rudi Garcia, la situazione sembra delicata. Dopo una prestazione sottotono contro il Genoa, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe essere costretto a prendere decisioni drastiche per salvaguardare il valore della sua rosa.

La Situazione di Garcia

Il Napoli, sotto la guida di Garcia, ha mostrato segni di smarrimento, perdendo gli automatismi che aveva acquisito con Luciano Spalletti. La squadra sembra dipendere troppo dalla qualità dei singoli, un approccio che non è sostenibile nel calcio moderno, dove il gioco di squadra è fondamentale.

Le Opzioni di De Laurentiis

Se le cose non migliorano, De Laurentiis potrebbe essere costretto a cambiare la guida tecnica per proteggere il valore dei suoi giocatori. Tra i candidati più probabili:

Hansi Flick e Julian Nagelsmann : Entrambi sono liberi ma hanno stipendi elevati.

: Entrambi sono liberi ma hanno stipendi elevati. Antonio Conte : Anche lui è svincolato, ma ha un ingaggio elevato e non sembra adattarsi alla filosofia di gioco del Napoli.

: Anche lui è svincolato, ma ha un ingaggio elevato e non sembra adattarsi alla filosofia di gioco del Napoli. Marcelo Gallardo: Conosciuto per il suo stile di gioco tiki-taka, potrebbe essere una scelta più economica e in linea con la filosofia del club.

Gli Ex Napoli

Walter Mazzarri e Gennaro Gattuso sono anche sul mercato, ma sembrano essere opzioni di “ultima spiaggia” per De Laurentiis, che difficilmente riprenderebbe rapporti con staff o calciatori che hanno già vestito l’azzurro.

La situazione è fluida e, ovviamente, la speranza è che Garcia possa invertire la rotta. Tuttavia, se le cose non dovessero migliorare, De Laurentiis avrà delle decisioni difficili da prendere per proteggere il suo investimento e le ambizioni del club.