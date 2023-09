Lozano: “Strada azzurra fatta di alti e bassi, con Gattuso fu complicato. Orgoglioso di aver fatto la storia in Serie A”

L’ex giocatore del Napoli, Hirving Lozano, è tornato a parlare della sua vecchia esperienza in azzurro in un’intervista a ESPN.

L’ex giocatore del Napoli, Hirving Lozano, attualmente al PSV, è tornato a parlare della sua esperienza in maglia azzurra. In un’intervista rilasciata a ESPN, Lozano ha svelato i retroscena del suo percorso nel calcio italiano, da quando è arrivato sotto la guida di Ancelotti fino ai momenti complicati con Gattuso, passando per il trionfo dello Scudetto e la sua decisione di approdare nel club olandese.

Il percorso altalenante a Napoli

La carriera di Lozano a Napoli è stata caratterizzata da alti e bassi. Il giocatore messicano è approdato al club sotto la guida di Carlo Ancelotti, ma la loro collaborazione è stata breve, durando solo due mesi, prima della separazione. Poi è subentrato Gennaro Gattuso, un periodo complicato per Lozano, considerato all’epoca l’acquisto più costoso nella storia del club partenopeo.

“E’ stata una strada fatta di alti e bassi. Arrivai tramite Ancelotti e l’ho avuto solo due mesi e poi ci fu la separazione. Poi è arrivato Gattuso ed è stato complicato, io ero arrivato come la trattativa più cara della storia del club. Tante cose non furono piacevoli al suo arrivo, passai molto tempo senza giocare e fu un anno difficile”.

Il riscatto con Spalletti e il trionfo dello Scudetto

Tuttavia, nella stagione successiva, Lozano ha dimostrato il suo valore con gol e assist decisivi. Il giocatore ha avuto l’opportunità di contribuire al trionfo dello Scudetto con il Napoli, diventando il primo messicano a vincere il titolo in Serie A e il primo a segnare in questa prestigiosa lega.

“Al secondo feci molto bene con gol e assist, poi con Spalletti sono arrivati anche degli infortuni in nazionale che non mi hanno aiutato. Grazie a Dio poi è arrivato lo Scudetto, nessun messicano l’aveva mai vinto, fui pure il primo a segnare in Serie A. Mi sento orgoglioso di aver fatto la storia in Serie A, si sono visti i risultati dello sforzo. Ci sono persone che parlano tanto per parlare, soprattutto in tv, ma la gente che mi segue, mi saluta, mi stima, sanno che nessuno ti regala qualcosa. Sono il primo messicano a fare la storia in Italia, ho aperto le porte della Serie A ed ora ci sono più attenzioni verso i messicani”.

La scelta del PSV e il futuro

Riguardo al suo trasferimento al PSV, Lozano ha rivelato che aveva ricevuto offerte da altri club, ma ha scelto il PSV con convinzione. “Il PSV? Sono arrivate offerte anche da altri club, ma la verità è che volevo il Psv, ho pensato fosse un’opzione davvero buona per me. La decisione migliore anche per il progetto e non solo. Sono state importanti anche le loro parole, ora conta stare bene fisicamente e mentalmente”, ha confessato il messicano.