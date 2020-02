Canzoni sui social il lingua partenopea per il Barcellona che è sbarcato a Napoli per la sfida di Champions League di martedì 25 febbraio. Ecco il Video.

Uno sbarco a ritmo di musica per il Barcellona che questa mattina è sbarcato a Napoli per la sfida di Champions League, che si giocherà allo stadio San Paolo. Il social manager del Barcellona ha seguito la discesa a ritmo di canzoni in lingua partenopea. Raffaello, Pino Daniele e Anthony sono gli autori che è stato scelto dalla squadra media manager per filmare l’arrivo all’aeroporto della formazione spagnola. Riprese e storie su instagram che sono proseguite anche durante il trasferimento in albergo. Attraverso i social sono stati ripresi i calciatori che scendevano dall’aereo, ma anche gli scooter che affollavano la corsia parallela a quella percorsa dal Barcellona per raggiungere l’hotel dove soggiornerà per questa notte prima del match di martedì sera contro il Napoli.

Napoli-Barcellona: parlano Insigne e Gattuso

Mentre il Barcellona sbarcava a Napoli a ritmo di musica con le canzoni postate sui social, Gattuso e Insigne parlavano in conferenza stampa. Sia il tecnico del Napoli, che l’attaccante azzurro hanno ammesso che quella con i blaugrana sarà una sfida difficile, ma sanno di poter avere qualche possibilità di passare il turno. Entrambi non credono ad un Barcellona in crisi, ancora di più dopo i quattro gol messi a segno da Messi durante l’ultima sfida con l’Eibar. La sfida del San Paolo è virtualmente decisiva per la formazione partenopea che si gioca gran parte della chance di qualificazione proprio nel tempio che fu di Diego Armando Maradona. Se il Barcellona ha dato qualche segnale di cedimento, lo ha fatto proprio quando ha giocato fuori casa. Al Camp Nou, invece, Messi e compagni sembrano non temere rivali. Lo sa Gennaro Gattuso che vuole la partita perfetta col Barça.