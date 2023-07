Victor Osimhen arrivato a Dimaro con l’agente: Le Ultime Novità sul rinnovo -VIDEO

Victor Osimhen e il suo agente Roberto Calenda sono arrivati a Dimaro per discutere il rinnovo del contratto con il Napoli.

Calciomercato Napoli. Victor Osimhen, il capocannoniere della scorsa Serie A con 26 reti, è arrivato a Dimaro insieme al suo agente Roberto Calenda, il duo è lì per discutere il rinnovo del contratto dell’attaccante nigeriano con il Napoli.

Osimhen a Dimaro

Il rinnovo di Osimhen è attesissimo dai tifosi del Napoli, che sperano di vederlo esultare ancora con la maglia azzurra. Calenda, nel suo recente tweet, ha sottolineato che l’accordo con il Napoli è una priorità. D’altronde, lo stesso Osimhen ha affermato più volte di voler continuare a vincere con il club partenopeo.

Nonostante queste intenzioni, fino ad ora non è stato trovato un accordo. Il Napoli aspetta un’offerta di almeno 200 milioni di euro, che potrebbe convincere il presidente De Laurentiis a cedere il suo bomber. Allo stesso tempo, il club sarebbe felice se Osimhen decidesse di restare. Da parte sua, l’attaccante si aspetta un giusto riconoscimento dopo una stagione straordinaria.

Secondo il giornalista Giovanni Scotto, esperto di mercato del Roma, già oggi è previsto un incontro tra De Laurentiis, Chiavelli e Calenda per discutere il futuro di Osimhen. “Non si esclude l’arrivo di almeno un’altra offerta. Ma il tema è sicuramente il rinnovo“, ha dichiarato Scotto sui suoi canali social.

Incontro De Laurentiis, Calenda e Osimhen

Osimhen è attualmente sotto contratto con il Napoli, e sia il presidente che l’allenatore Rudi Garcia hanno mostrato ambizione e la volontà di costruire una squadra competitiva. “Osi è sotto contratto con il Napoli, avremo una squadra di qualità. Il presidente è ambizioso come me e non si vuole fermare”, ha affermato Garcia durante un incontro con i tifosi al Napoli Summer Village di Dimaro.

Tuttavia, il futuro dell’attaccante nigeriano sarà deciso in un incontro cruciale tra il suo agente, Roberto Calenda, De Laurentiis e lo stesso Osimhen. Un triangolo decisivo, simile a quello dello scudetto, che determinerà se l’attaccante star del momento resterà a vestire la maglia azzurra.

I dettagli del rinnovo del contratto di Osimhen sono ancora incerti, ma è chiaro che il Napoli vede in lui una figura centrale per il suo progetto. Il risultato di questo incontro sarà determinante per capire se il centravanti resterà a Napoli o se, al contrario, sarà il protagonista di uno dei trasferimenti più costosi della storia del calcio.