Osimhen a Dimaro insieme al suo agente: Pronto il rinnovo con il Napoli

Victor Osimhen, a Dimaro con il suo agente, Roberto Calenda. Possibile incontro con il presidente De Laurentiis per il rinnovo.

Calciomercato SSC Napoli – L’attaccante stella del Napoli, Victor Osimhen, è attualmente in viaggio verso Dimaro, la sede del ritiro della squadra. Ma la notizia che sta suscitando molta attenzione è che al suo fianco viaggia Roberto Calenda, il suo agente, alimentando speculazioni su un possibile rinnovo del contratto con il club partenopeo.

Nella scorsa stagione, Osimhen si è distinto come uno degli attaccanti più letali della Serie A, segnando 26 reti e conquistando il titolo di capocannoniere. Il suo arrivo a Dimaro è atteso con ansia dai tifosi del Napoli, così come le notizie del suo potenziale rinnovo contrattuale. Un prolungamento del suo accordo con il club sarebbe accolto con grande entusiasmo dai sostenitori, che sperano di vederlo esultare ancora molte volte con la maglia azzurra.

Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, ha recentemente alimentato le speranze di un rinnovo con un tweet sul suo profilo personale, affermando che un nuovo accordo con il Napoli è una priorità. Questa dichiarazione rafforza le precedenti affermazioni di Osimhen, che ha espresso a più riprese il suo desiderio di continuare a giocare e a vincere con il Napoli.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, è probabile che Osimhen e Calenda incontreranno il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per discutere del futuro del giocatore. Un rinnovo contrattuale non solo segnerebbe un impegno di lungo termine tra Osimhen e il Napoli, ma anche una forte dichiarazione di intenti del club, che dimostrerebbe di voler mantenere i suoi migliori talenti per competere al massimo livello.

Osimhen, con il suo istinto da goal e la sua velocità devastante, è diventato un punto fermo dell’attacco del Napoli. Il suo eventuale rinnovo contrattuale sarebbe una grande notizia per il club, che sta cercando di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Nel frattempo, i tifosi del Napoli attendono con impazienza notizie positive. Dopo una stagione di successo personale per Osimhen, il rinnovo del suo contratto potrebbe essere il primo passo verso un altro anno di trionfi per il club e per il suo letale attaccante nigeriano. Per ora, tutti gli occhi sono puntati su Dimaro, in attesa di notizie dal campo.