Ritiro Napoli Dimaro, Osimhen ha rischiato di fare tardi: il motivo

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rischiato di arrivare con un giorno di ritardo al ritiro di Dimaro in Trentino.

Oggi si uniranno al gruppo già presente in Trentino anche Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Zielinski, Lobotka, Raspadori, Meret ed Elmas, mentre prosegue il ritiro del Napoli a Dimaro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Osimhen ha rischiato di arrivare con un giorno di ritardo a causa di un complicato piano di volo per il suo rientro dalla Nigeria. L’allenatore però ha fugato ogni dubbio sottolineando la presenza del calciatore.

Da oggi, l’allenatore Garcia avrà a disposizione più opzioni di gioco da provare sul campo di allenamento. La prima amichevole è prevista per giovedì, ma i nazionali e gli ultimi arrivati non prenderanno parte a questa partita. Saranno invece impiegati nella partita conclusiva del ritiro, che si terrà lunedì alle 18:00 contro la Spal di Mimmo Di Carlo, squadra appena retrocessa in Serie C e attualmente in ritiro a Mezzana, a dieci minuti da Dimaro. Ecco quanto riportato dal Corriere:

“I nazionali, gli ultimi arrivati, non giocheranno la prima amichevole della stagione, in programma giovedì alle 18 al Comunale di Carciato con i dilettanti dell’Anaune Val di Non: la prima di Osi e Kvara, i gemelli dei sogni, e poi del capitano e gli altri slitterà in occasione del gran finale, in calendario alle 18 di lunedì con la Spal di Mimmo Di Carlo, appena retrocessa in C e al lavoro a Mezzana, dieci minuti da Dimaro”.