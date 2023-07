Cruciani difende la Juve: ” I tifosi non rompano le palle”

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico di La Zanzar difende la Juventus e attacca i tifosi bianconeri in merito alla possibile cessione di Dusan Vlahovic.

I presunti dissidi tra l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, e il Direttore Sportivo, Cristiano Giuntoli, sono al centro del dibattito calcistico. Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico di La Zanzara, ha offerto la sua interpretazione di questa situazione durante la trasmissione Juventibus Live.

Cruciani ha riferito di aver sentito che Allegri “non ha preso bene” la notizia dell’arrivo di Giuntoli, in particolare perché l’annuncio è arrivato attraverso i media, piuttosto che dalla società stessa. “Questo è il punto”, ha detto Cruciani. “Poi Allegri probabilmente pensava di avere il pallino in mano anche nella scelta del capo dell’area tecnica. Quindi c’è stato sicuramente un blocco, non per la persona Giuntoli ma per la modalità con cui questa cosa gli è stata presentata da Calvo”.

Nonostante questa presunta tensione iniziale, Cruciani sostiene che la situazione sia cambiata, e che Calvo sia tornato a svolgere il suo ruolo. Cruciani ha affermato che Giuntoli ha detto di poter iniziare a lavorare con Allegri, aggiungendo che sarebbe “una follia pensare che i due non vadano d’accordo”.

Il conduttore radiofonico ha poi espresso una forte opinione sulla possibile cessione dell’attaccante della Juve, Dusan Vlahovic, al Paris Saint-Germain. “I tifosi della Juventus non rompano i co***ni. Dopo quello che ha fatto l’anno scorso che non teneva una palla, sfido a trovare chi non darebbe Vlahovic al PSG per 80-90 milioni”, ha detto Cruciani. Secondo lui, vendere Vlahovic per questa cifra permetterebbe alla Juventus di recuperare l’intero investimento fatto sul calciatore, di cui la squadra non crede più, a prescindere dalle colpe di Allegri. “Andrebbe infiocchettato e portato di corsa a Parigi per quella cifra”, ha concluso Cruciani.

Cruciani difende la Juventus e ritiene che Allegri e Giuntoli siano in grado di lavorare insieme per il bene della squadra. Inoltre, sostiene che la vendita di Vlahovic al PSG potrebbe essere una mossa sensata per la Juve, a fronte di un’offerta così sostanziosa.