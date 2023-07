Vessicchio esplode: “Sciacquatevi la bocca, i denti e la lingua prima di parlare della Juve” – VIDEO

Il giornalista Vessicchio si è scagliato contro la Giustizia Sportiva e le accuse dei Pm alla Juventus in merito all’inchiesta Prisma.

Il noto giornalista di fede juventina, Sergio Vessicchio, è tornato a parlare della situazione che vede per protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri per via delle vicende extracampo che l’hanno coinvolta. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Vessicchio ha affrontato il tema delle accuse mosse dai PM alla Juventus e l’attuale situazione, esprimendosi duramente nei confronti della Giustizia Sportiva. Il giornalista ha invece elogiato il lavoro svolto dalla Giustizia Ordinaria, che non ha mai creduto alle accuse mosse contro la Juventus. Di seguito le parole di Sergio Vessicchio:

«Sciacquatevi la bocca… sciacquatevi il palato, la bocca, la lingua, i denti. Tutto quello che c’è da sciacquare prima di parlare della Juventus. Perché poi tutto viene a galla, tutto viene, diciamo, alla trasparenza. Tutto viene rimesso sui binari giusti ed eccoci qua. Ed eccoci qua, a contemplare un’altra notizia di cui già tutti quanti noi avevamo ben donde. Quando abbiamo parlato del fatto che all’inchiesta ordinaria, gli ex dirigenti della Juventus non avrebbero rischiato proprio nulla, ammesso che vanno a processo, ebbene, cade già una prima accusa.

Dopo, che Santoriello è stato spostato alla Procura di Cuneo, in pratica sono rimasti in Procura, nell’accusa, Bendoni e Gianoglio. Guarda un po’. L’odiatore seriale contro la Juventus, Santoriello, era quello che senza ipotesi di reato aveva inviato un’inchiesta, cosiddetta Prisma, sulla Juventus, fino a metterla, ancora una volta, sul banco degli imputati, con la Giustizia Sportiva. Mentre, come già più volte abbiamo detto, la Giustizia Ordinaria mai aveva creduto alle accuse di Santoriello e i suoi complici. E mai, fino a questo momento ha dato diciamo sponda a quelle accuse che invece la Giustizia Sportiva, in maniera vergognosa, in maniera scandalosa, ha preso, senza tener conto del GIP, che invece ha ributtato nel cesso le accuse di Santoriello, Giaciglio e Bendoni ».