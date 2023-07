Frosinone-Napoli, dirigente gialloblù: “Non lo definisco un inizio difficile”

Guido Angelozzi, dirigente del Frosinone, ha parlato della sfida con il Napoli che aprirà la nuova stagione.

Un grandissimo appuntamento stagionale, il primo, per il Frosinone neopromosso dalla Serie B che alla prima di campionato si troverà ad affrontare il Napoli Campione d’Italia. E’ quanto sorteggiato in mattinata: la gara di debutto del nuovo campionato di Serie A 2023/24 sarà Frosinone-Napoli, gara valida per la prima giornata in programma allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

A parlare del primo appuntamento del nuovo campionato di Serie A è stato anche Guido Angelozzi, dirigente del Frosinone, che durante un’intervista riguardo al calendario di Serie A, ha commentato:

“Allo stadio Stirpe troveremo subito la squadra campione d’Italia che da anni partecipa regolarmente alle Coppe europee. Non definisco questo inizio difficile per un motivo semplice: in Serie A ogni partita è difficile”.

Il dirigente ha inoltre aggiunto: “Sono sicuro che il Frosinone si preparerà adeguatamente per affrontare la stagione e siamo molto, molto fiduciosi. Quale campionato ci aspettiamo l’anno prossimo? Lo ribadisco, siamo consapevoli delle sfide che ci attendono. Lavoreremo duramente per ottenere il massimo in ogni partita”.